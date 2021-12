Malu Dreyer informiert sich über Wiederaufbau im Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Wunden der Flutkatastrophe sind noch überall sichtbar, aber es gibt auch Fortschritte. An vier Orten verschafft sich die Ministerpräsidentin einen persönlichen Eindruck.

Im Versorgungszelt des Vereins AHRche für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau nahm Dreyer an einem gemeinsamen Mittagessen mit ehrenamtlichen Helfern teil. Sie eröffnete eine Turnhalle, in der Freizeitsportler die kalte Jahreszeit überbrücken können. „Ohne den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen wären wir mit dem Wiederaufbau noch nicht so weit vorangekommen“, sagte die Ministerpräsidentin.

Im Schulzentrum in Sinzig, nahe der Mündung der Ahr in den Rhein, besuchte Dreyer die Realschule plus. Bei der Flutkatastrophe wurden im Ahrtal 17 Schulen so stark beschädigt, dass dort nach den Sommerferien zunächst kein Schulunterricht möglich war. „Uns war es sehr wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen trotzdem in ihren Klassengemeinschaften bleiben konnten“, sagte die Regierungschefin.