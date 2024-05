Unwetterfolgen Malu Dreyer dankt Hilfskräften im Flutgebiet

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich am Samstag gemeinsam mit Innenminister Michael Ebling (SPD) und Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) ein Bild von der Hochwasserlage in dem Bundesland gemacht. Neben Gesprächen in Zweibrücken waren Besuche in Contwig und Trier-Saarburg geplant.