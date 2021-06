Malteser: „Zustände auf Lesbos nicht akzeptabel“

Der Leiter der Malteser-Flüchtlingshilfe in Rheinland-Pfalz und Hessen, Behrouz Asadi. Foto: Malteser-Flüchtlingshilfe/dpa/Archivbild

Mainz Der Mainzer Flüchtlingshelfer Behrouz Asadi ist zu den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos gereist. Was er dort sah, hat ihn erschüttert.

Nach einer Reise zu den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos hat sich der Leiter der Malteser-Flüchtlingshilfe in Rheinland-Pfalz und Hessen, Behrouz Asadi, erschüttert über die Situation der dort gestrandeten Menschen gezeigt. „Die Zustände sind nicht akzeptabel“, sagte Asadi der Deutschen Presse-Agentur. Neun Monate nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria zeichne sich ab, dass die provisorische Unterbringung der rund 6500 dort lebenden Flüchtlinge zum Dauerzustand werde.

Stattdessen habe er auf Lesbos wahrgenommen, dass es vor allem um Kontrolle und Eindämmung gehe, nicht aber um Projekte, die das Leben der Menschen verbessern könnten. Daher bemühten sich viele Flüchtlinge, in Eigeninitiative ihre Situation etwas zu verbessern, etwa mit der Anlage von Solarflächen auf den Zeltdächern, um eine eigene Stromversorgung zu ermöglichen.

Asadi brachte Geräte für die Kinderstation und den Kreißsaal der Klinik auf Lesbos mit sowie 40 000 Corona-Schutzmasken. Im Anschluss an seine Reise wolle er die Wohlfahrtsverbände in Deutschland, die EU und den Vatikan zum Handeln auffordern, um den auf Lesbos gestrandeten Menschen so weit wie möglich ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.