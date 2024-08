Ausstellungseröffnung Maler und Ex-Torwart Rudi Kargus stellt neue Kunst aus

Der Maler und frühere Fußballprofi Rudi Kargus zeigt ab Freitag (30.8.) in der Galerie Holthoff in Hamburg neue Bilder. Die Ausstellung „formidable“ des in Worms geborenen Künstlers läuft bis 18. Oktober. Die großformatigen Gemälde von Kargus - Öl auf Leinwand - tragen Titel wie „Better Place“ und „Sphinx“ sowie etwa „Amsterdam“. Oft sind es Figuren, deren Gesichter verfremdet sind, und eher gedeckte Farben.