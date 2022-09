Belgisches Königspaar : Majestäten hautnah in Mainz: Anmeldung für Bürger läuft

Mainz Royal-Fans können nächste Woche die Ankunft des belgischen Königspaares in Mainz hautnah miterleben. Die rheinland-pfälzische Landesregierung bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, König Philippe und Königin Mathilde am nächsten Mittwochvormittag (5.

Das belgische Königspaar wird für einen zweitägigen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz erwartet, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) empfängt Philippe und Mathilde in der Staatskanzlei in Mainz. Nach einem Treffen mit dem Kabinett sind unter anderem Besuche beim Mainzer Impfstoffhersteller Biontech sowie im Gutenberg-Museum geplant, auch in der Pfalz und im Mittelrheintal wird das Königspaar aus dem Nachbarland unterwegs sein.