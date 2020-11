Mainzer Wissenschaftlerin bekommt finnische Auszeichnung

Mainz Die Mainzer Sprachwissenschaftlerin Anneli Sarhimaa erhält für ihr Engagement für Minderheitensprachen in Nordeuropa den mit 30 000 Euro dotierten finnischen Alfred-Kordelin-Preis. Ein besonderer Schwerpunkt von Sarhimaa sei die Erforschung von Karelisch, einer ostseefinnischen Minderheitensprache im Nordwesten Russlands und in Finnland, teilte die Johannes Gutenberg-Universität Mainz am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa