Forschung Mainzer Wissenschaftler sind der Intelligenz auf der Spur

Die Gedächtnis- und Intelligenzmessung in der Studie umfasst Schubert zufolge einen klassischen IQ-Test sowie Gedächtnisaufgaben, wo etwa das Kurzzeitgedächtnis abgefragt werde, indem sich in kurzer Zeit eine Liste an Wörtern gemerkt und dann wiedergegeben werden müsse, erklärt Schubert. Bei der EEG- und der MRT-Messung werde geschaut, was im Gehirn genau passiere und wie etwa die Myelin-Schicht ausgebildet sei.