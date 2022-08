Fußball Bundesliga : Mainzer Vorstand Lehmann vom Aufsichtsrat abberufen

Mainz Der Aufsichtsrat von Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Jan Lehmann als Vorstand abberufen. Der Funktionär wird bis zum Vertragsende am 30. November 2022 freigestellt, wie die Rheinhessen am Montag mitteilten.

Man habe „im Aufsichtsrat seit einiger Zeit wahrgenommen und in vielen Gesprächen festgestellt, dass es im Verein unterschiedliche und teilweise nicht miteinander vereinbare Ansichten darüber gab, wie Mainz 05 in der Zukunft entwickelt werden soll und an welcher Stelle dabei Schwerpunkte gesetzt werden sollen“, sagte Aufsichtsratsboss Volker Baas laut Clubmitteilung.