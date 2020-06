Mainzer Virologe befürwortet Rückkehr zu Schul-Regelbetrieb

Mainz Eine Rückkehr der Schulen zum Regelbetrieb ist aus Sicht des Mainzer Virologe Bodo Plachter sinnvoll. „Neben der Infektionsgefahr muss auch berücksichtigt werden, wie sehr Kinder und Familien leiden“, sagte der stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Mainz der Deutschen Presse-Agentur.

„Kinder müssen irgendwann wieder ihren geregelten Alltag haben, der sicher nicht so aussieht wie vorher, aber sie müssen etwas anderes sehen als nur die eigenen vier Wände.“

Dies lasse sich in den Wochen bis zu den Sommerferien üben. Diese Zeit könnten die Kitas und Schulen dann nutzen, um die Infrastruktur noch besser an die Situation anzupassen. „Kinder haben ein geringes Risiko zu erkranken“, betonte Plachter. Allerdings gebe es Unterschiede zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen. „Jugendliche gehen in Bars und hängen zusammen ab.“ Die Infektionsgefahr sei daher höher.