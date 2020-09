Mainzer Vereinsvorsitzender Hofmann verkürzt Amtszeit

Der Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 plant die Mitgliederversammlung am 27. Oktober. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, soll es eine Präsenzveranstaltung auf der Haupttribüne in der Opel-Arena werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Neben den Berichten mit sportlichen und wirtschaftlichen Schwerpunkten stehen Wahlen zum Aufsichtsrat und Vereinsvorsitz auf der Programm.