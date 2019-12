Mainzer Unimedizin und Verdi einigen sich

Ein Krankenpfleger der Unimedizin Mainz, steht mit einer Verdi-Streikweste im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Nach harten Verhandlungen und einem Fast-Streik haben sich Verdi und die Mainzer Unimedizin zu einem Kompromiss durchgerungen, der vor allem Pflegekräfte entlasten soll. Sie bekommen ab September 2020 bei unterbesetzten Schichten einen Freizeitausgleich, der dann wächst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei unterbesetzten Schichten sollen Pflegekräfte an der Mainzer Unimedizin künftig mit einem Freizeitausgleich für ihre Mehrarbeit entschädigt werden. Auf diesen Belastungsausgleich, der schrittweise eingeführt wird, einigten sich beide Seiten nach schwierigen Verhandlungen, wie Verdi und die Unimedizin, das größte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz, am Freitag mitteilten.

Grundlage für den Ausgleich sind stations- und schichtbezogene Soll-Zahlen, auf die sich Gewerkschaft und Krankenhaus schon vor einer Woche geeinigt haben. Nach der weitergehenden Einigung am späten Donnerstagabend steht nun auch der Mechanismus und die Höhe des Ausgleichs fest. Ab dem 1. September kommenden Jahres werden fünf Prozent der unterbesetzten Schicht mit Freizeit ausgeglichen. Dieser Wert erhöht sich Stück für Stück bis 2024 auf 20 Prozent. Dann wird es also so sein, dass ein Mitarbeiter, der fünf Mal in einer unbesetzten Schicht war, einen Tag frei bekommt.

Vereinbart wurde auch die Schaffung von 41 neuen Stellen im „patientenfernen Bereich“. Dazu zählen nach Angaben der Unimedizin beispielsweise die IT, die Elektrowerkstatt, der Patiententransport oder auch Ernährungsberater. Der kaufmännische Vorstand der Unimedizin, Christian Elsner, betonte, in der Pflege solle mehr Personal eingestellt werden. Jede sich bewerbende Pflegekraft werde genommen, alle offenen Stellen würden unbefristet ausgeschrieben.