Mainzer Uniklinik braucht wegen Corona-Pandemie mehr Geld

Euro-Geldscheine. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild

Mainz Aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen Kosten braucht die Universitätsmedizin Mainz mehr Geld. Sie bat in einem am Freitag vom Landtag in Mainz veröffentlichen Schreiben um die Erweiterung der Kreditlinie um 250 Millionen Euro.

Darüber wird nun der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 7. Mai entscheiden.

Die Unimedizin begründet den Bedarf unter anderem mit Kosten für Schutzkleidung und für nötige „Verbrauchsmaterialien“. Die Klinik spricht zudem von Bettenkontingenten, die für Corona-Patienten frei gehalten werden müssten und der nicht kostendeckenden Behandlung von Covid-19-Patienten. Es sei von einem „nachhaltigen Rückgang“ der Erlöse auszugehen, schrieb die Unimedizin an den Ausschuss.