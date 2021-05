Mainzer Trainingsstart am 29. Juni

Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz Der FSV Mainz 05 wird nach der Sommerpause am 29. Juni in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga starten. Das teilten die Rheinhessen am Sonntag mit. In der Zeit vom 11. bis 18. Juli ist noch einmal eine Pause geplant, ehe es Ende Juli in ein einwöchiges Trainingslager geht.

Der genaue Zeitpunkt und der Ort stehen noch nicht fest. Die Bundesligasaison 2021/22 beginnt am 13. August, bereits eine Woche zuvor steht die 1. Runde im DFB-Pokal an.