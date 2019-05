Mainzer Trainer Sandro Schwarz rät Mateta und Co. zu bleiben

Mainzer Trainer Sandro Schwarz rät Mateta und Co. zu bleiben. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Mit Lust auf kommende Aufgaben geht Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 in die Sommerpause. „Wir hatten viele Höhen und auch einige Tiefen. Am Ende hatten wir den richtigen Widerstandsgeist“, sagte Sandro Schwarz am Dienstag in der Nachbetrachtung seiner zweiten Saison als Cheftrainer.

