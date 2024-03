Bundesliga Mainzer Trainer Henriksen: Menschlichkeit über Taktik

Vor allen beschäftigt den Dänen die Frage, wie er jeden Spieler stärker machen und den Glauben an sich steigern kann. „Auf diesem Weg sind 34 verschiedene Taktiken und das ständige Umwerfen von Plänen nicht förderlich“, sagte Henriksen. Unter dem neuen Trainer hat sich Mainz stabilisiert. Zwei Siegen und einem Unentschieden stehen Niederlagen gegen die Top-Teams Bayer Leverkusen und Bayern München gegenüber. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt Mainz bei RB Leipzig an.