Mainzer Torschütze Kunde kniet in Frankfurt beim Jubel

Pierre Kunde Malong von Mainz kniet nach seinem Tor zum 0:2 auf dem Rasen, links Robin Quaison. Foto: Alexander Hassenstein/getty/Pool/dpa

Frankfurt/Main Der Mainzer Fußballprofi Pierre Kunde Malong hat nach seinem Tor zur 2:0-Führung im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag ein Zeichen gesetzt. Der 24 Jahre alte Kameruner ging nach dem Treffer in der 77. Minute auf ein Knie - mit dieser Geste hatte 2016 bereits Footballprofi Colin Kaepernick in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus protestiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa