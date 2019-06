Mainzer Torjäger Mateta verlängert Vertrag bis 2023

Der Mainzer Jean-Philippe Mateta (r) und Hoffenheims Lukas Rupp kämpfen um den Ball. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Der französische Stürmer Jean-Philippe Mateta hat seinen Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 um ein Jahr bis 2023 verlängert. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. In der abgelaufenen Saison war der 21-jährige Angreifer in 34 Bundesliga-Spielen mit 14 Treffern bester Torschütze seines Teams.

Er gehört zum Aufgebot der U21-Nationalspieler Frankreich bei der Europameisterschaft in Italien.