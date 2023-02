Oberbürgermeister : Mainzer SPD ruft zur Wahl von Grünen-Kandidat Viering auf

Grünen-Politiker Christian Viering spricht auf der Landesdelegiertenversammlung Rheinland-Pfalz. Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Mainz Nach der Niederlage der eigenen Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz hat die SPD dazu aufgerufen, in der Stichwahl am 5. März dem Grünen-Kandidaten Christian Viering die Stimme zu geben.

Dieser habe sich am Dienstagabend dem Unterbezirksvorstand und Mitgliedern der Mainzer SPD vorgestellt und seine politischen Ziele für die kommenden Jahre vorgetragen, teilte der Geschäftsführer der Mainzer SPD, Christian Lips, am Mittwoch mit. „Das Stimmungsbild war danach eindeutig: Die Mainzer SPD sieht große inhaltliche Schnittmengen.“

Die SPD-Kandidatin Mareike von Jungenfeld hatte im ersten Wahlgang am Sonntag 13,3 Prozent der Stimmen und damit lediglich den vierten Platz der sieben Bewerberinnen und Bewerber erreicht. Damit stellt die SPD erstmals seit 1949 nicht mehr den Oberbürgermeister in Mainz. Klarer Sieger der ersten Runde war der parteilose Kandidat Nino Haase mit 40,2 Prozent der Stimmen. Viering kam auf 21,5 Prozent.

