Bundesliga-Trainer Mainzer Siewert denkt nicht an große Karriere

Bundesliga-Trainer Jan Siewert denkt aktuell nicht daran, vom FSV Mainz 05 aus eine große Karriere zu starten. Auf die Frage des „Kicker“, ob er dies im Hinterkopf habe, sagte der 41-Jährige: „Nein. Ich hatte nie das unbedingte Ziel, Bundesliga-Trainer zu werden, habe mich vielmehr darauf fokussiert, die jeweils anstehenden Aufgaben gut zu erledigen und das zu beeinflussen, was ich unmittelbar positiv beeinflussen konnte.“ So sei es bis heute, „und ich denke, alles andere macht in diesem schnelllebigen Geschäft auch keinen Sinn“.