Mainzer Schloss knüpft an lange bürgerliche Tradition an

Mainz Von der herrschaftlichen Residenz zur Heimstatt der Kulturen - diese Entwicklung hat das Mainzer Schloss schon vor dem Berliner Schloss begonnen. Die Sanierung im kommenden Jahr bildet den nächsten Schritt, wie eine Tagung deutlich macht.

Die lange Transformation des Schlosses begann 1792/93 mit den Sitzungen des Jakobinerclubs - revolutionär gestimmte Mainzer diskutierten im Akademiesaal der Kurfürsten. In den Wirren danach diente das Schloss mal als Lazarett, mal als Warenlager, 1803 auch als Schauplatz des Tribunals gegen den Räuberhauptmann Schinderhannes. Auf dem Schlossgelände wurde eine Lagerhalle errichtet, die bis zur Fertigstellung des Zollhafens 1887 von der Zollbehörde genutzt wurde.

Matheus macht auf „bemerkenswerte Parallelen zwischen den Schlössern in Berlin und Mainz“ aufmerksam. Auch das Berliner Schloss war erst Sitz der Kurfürsten, dann der preußischen Könige und deutschen Kaiser. Später als in Mainz wurde auch das Berliner Schloss zum Kultur-, Kunst- und Wissenschaftszentrum - eine Tradition, an die nun das neue Humboldt-Forum anknüpft.