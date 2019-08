Mainzer Ordnungsdezernentin will Taser: Kritik an Minister

Ein sogenannter Taser wird auf dem Gelände der Landespolizeischule in Berlin präsentiert. Foto: Rainer Jensen/Archivbild.

Mainz Die Ordnungsdezernentin der Stadt Mainz, Manuela Matz (CDU), hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) kritisiert, weil er keine Taser für die kommunalen Vollzugsdienste einführen will. Beim Nein zu bleiben, sei bedauerlich und nicht nachvollziehbar, teilte Matz am Dienstag in Mainz mit.

„Es ist unsere Pflicht, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer wieder gefährliche Situationen erleben, bestmöglich zu schützen und so auszustatten, dass sie Angreifer auf Distanz halten können.“ Pfefferspray reiche dafür nicht aus.

Der Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Mainz, Burkhard Hofmann, sagte der Mitteilung zufolge: „In den vergangenen Monaten ist es regelmäßig zu gefährlichen beziehungsweise brenzligen Situationen gekommen, bei denen Kolleginnen und Kollegen auch verletzt wurden.“ Aggressives Verhalten habe zuletzt zugenommen.