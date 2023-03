Wahlen Mainzer Oberbürgermeister Haase wird in Amt eingeführt

Ein Grußwort wird Haases Vorgänger, der frühere Mainzer OB Michael Ebling von der SPD, sprechen. Er war im Oktober rheinland-pfälzischer Innenminister geworden, was Neuwahlen in Mainz nötig machte. In der Stichwahl am 5. März hatte sich Haase mit 63,6 Prozent deutlich gegen den grünen Kandidaten Christian Viering (36,4 Prozent) durchgesetzt.