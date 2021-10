Mainzer OB will die Innenstadt attraktiver machen

Mainz Lichteffekte, Veranstaltungen und Pop-up-Museum: Solche Angebote sollen nach Corona wieder mehr Menschen nach Mainz ziehen. „Mit den Mitteln des Landes für Innenstadtimpulse wollen wir gezielt Akzente setzen, um die Stadt attraktiver zu machen“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

„Die zur Verfügung gestellten Mittel von 500.000 Euro wollen wir möglichst noch in diesem Jahr einsetzen.“ Beim Thema Licht werde das für alle sichtbar werden, kündigte Ebling an. „So wollen wir in Einkaufsstraßen für mehr Lichteffekte sorgen oder den Schillerplatz in verschiedenen Farben erstrahlen lassen.“