Mainzer OB: Planen Aufstockung des Ordnungsdienstes

Der Mainzer OB Michael Ebling (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Mainz Auch angesichts immer mehr zu kontrollierender Auflagen in der Corona-Krise will die Stadt Mainz das Personal beim kommunalen Ordnungsdienst aufstocken. „Wir müssen das ausbauen“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Früher habe es etwa turnusmäßig Kontrollen in Läden gegeben, heute müsse gezielt hineingegangen werden, um zu schauen, ob dort Vorkehrungen zum Infektionsschutz getroffen würden. „Das ist eine andere Qualität.“ Er gehe davon aus, dass es noch eine ganze Zeit lang Auflagen wegen der Corona-Pandemie geben werde. „Das fordert die Verwaltung der Städte.“