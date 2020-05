Mainzer OB mahnt Überdenken der Auflagen für Pflegeheime an

Mainz Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hofft auf eine baldige Lockerung der Auflagen für Alten- und Pflegeheime in der Corona-Krise. Derzeit würden diese Einrichtungen quasi hermetisch abgeriegelt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

In Rheinland-Pfalz gilt derzeit eine Rechtsverordnung unter anderem zu einem Besuchsverbot in Heimen. Sie besagt unter anderem auch, dass Heimbewohner nur mit Schutzausrüstung - also Gesichtsmaske und Handschuhen - maximal mit einem zweiten Bewohner oder einer Person vom Heimpersonal nach draußen gehen dürfen - und das auch nur im nahen Umkreis. Dies und anderen Bestimmungen waren von der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz kritisiert worden.