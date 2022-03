Landesmuseum : Mainzer Mittelalter-Ausstellung zeigt träumenden Martin

Mainz Gold und Dunkelrot sind die prägenden Farben der Ausstellung „Avrea Magontia“. Das Landesmuseum erweckt das „Goldene Mainz“ zu neuem Leben und zeigt dabei Liebe zum Detail.

Das Landesmuseum Mainz macht in einer Ausstellung den mittelalterlichen Glanz der Stadt am Rhein neu sichtbar. Darauf nimmt der Titel Bezug: „Avrea Magontia“, in einer alten Schreibweise der lateinischen „Aurea Moguntia“, steht für das „Goldene Mainz“ und für die jahrhundertelang herausragende Bedeutung in Mitteleuropa. Die Ausstellung zeigt in zwei großen Räumen etwa 90 Exponate aus 800 Jahren Mainzer Stadtgeschichte.