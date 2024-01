Konflikte Mainzer Mediziner Trabert übergibt Medizingerät in Tel Aviv

Der Mainzer Arzt und Sozialmediziner Gerhard Trabert hat einem Krankenhaus in Tel Aviv ein Dermatom übergeben - ein medizinisches Gerät für die Eigenhauttransplantation bei großen Verletzungen und Wunden. Das sagte Trabert am Samstag nach seiner Rückkehr der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. In dem medizinischen Zentrum für Verbrennungspatienten des Sheba Medical Centers würden israelische und palästinensische Opfer behandelt. Der parteilose Trabert, der für die Linke bei der Europawahl kandidiert, war gemeinsam mit dem Linken-Politiker Gregor Gysi unterwegs.