Mainzer Malong vorzeitig von Länderspielreise zurück

Mainz Wegen eines unregelmäßigen Corona-Tests ist Kameruns Nationalspieler Pierre Kunde Malong auf Wunsch seines Heimatverbandes vorzeitig von seiner Länderspielreise zum Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zurückgekehrt.

Kunde war erst vor kurzem von einer Corona-Infektion genesen. Der Weltverband FIFA empfiehlt in solchen Fällen eine Aussetzung von Tests, weil die betroffenen Personen kurz danach noch eine geringe Menge an Restviren im Körper haben können, was zu Unregelmäßigkeiten bei den Testergebnissen führen kann. An diese Empfehlung hatte sich der kamerunische Verband nicht gehalten.