Auszeichnung Mainzer Hofsänger erhalten Pfälzer „Saumagen-Orden“

Schifferstadt · Die Mainzer Hofsänger erhalten in diesem Jahr den traditionellen Pfälzer „Saumagen-Orden“. Die Gruppe gelte weltweit als Repräsentant des karnevalistischen Chorgesangs, sei aber auch sozial und karitativ hochengagiert, teilte die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft „Schlotte“ in Schifferstadt am Montag mit.

11.09.2023, 11:16 Uhr

Der Saumagen-Orden liegt vor der Verleihung des Pfälzer Saumagen-Ordens auf einem Tisch. Foto: Uwe Anspach/dpa

Sie ehrt mit der undotierten Auszeichnung alljährlich Persönlichkeiten, die aus ihrer Sicht Besonderes geleistet haben. Frühere Preisträger waren unter anderem Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und Moderator Frank Elstner. Der Saumagen ist eine typische Pfälzer Spezialität unter anderem aus Schweinebrät und Kartoffeln. Der Orden wiegt rund 740 Gramm und soll am 21. November verliehen werden. © dpa-infocom, dpa:230911-99-151970/2

(dpa)