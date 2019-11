Mainzer Herzen schlagen wieder höher: erstes Helau am 11.11.

Zwei „Mainzer Herzen“, die Zugplaketten vom Mainzer Carneval Verein (MCV) für 2020. Foto: Silas Stein/dpa.

Mainz eht mit internen Turbulenzen in die neue Kampagne. Das soll dem närrischen Treiben aber nicht abträglich sein. Als „Zuchplakettsche“ gibt es ein leuchtendes Herz in Rot und Gold.

Nach heftigen Turbulenzen im Mainzer Carneval-Verein (MCV) startet die neue Kampagne in der Fastnachtshochburg am Rhein ungewohnt holperig. Wegen der vollständigen Neuwahl des Vorstands haben einige Aktive auf ihr weiteres Mitwirken verzichtet. Er könne die erste Enttäuschung verstehen, sagte der überraschend wiedergewählte MCV-Präsident Reinhard Urban am Donnerstag in Mainz. Er hoffe aber, dass sich alle weiter für die Mainzer Fastnacht engagierten.

Urban stellte die neue Zugplakette vor, mit deren Verkauf der Rosenmontagszug mitfinanziert wird. Dieses „Zuchplakettsche“ zum Umhängen um den Hals stellt ein auf Wunsch auch leuchtendes Herz mit dem Mainzer Doppelrad dar, aus dem eine Gardistin, ein Mann aus dem Komitee einer Fastnachtssitzung und ein Bajazz mit der Laterne schauen - drei Symbolfiguren der Mainzer Fastnacht. Das Herz folgt dem Motto der neuen Kampagne: „Humor ist Meenzer Lebensart mit Herz und Toleranz gepaart“.

In einer Auflage von 40 000 Stück wird die Plakette zum Preis von fünf Euro verkauft. Eine auf 2222 Stück limitierte Sonderedition mit Herz in goldener Farbe kostet 7,50 Euro. Der Verein hofft, dass viele Mainzer und Besucher das Herz „uff die Gass“ zeigen, also auf den Straßen tragen.

Bei der MCV-Mitgliederversammlung am Montagabend wurde Urban überraschend zur Wiederwahl vorgeschlagen. Er erhielt dann auch mehr Stimmen als der bisherige Zugmarschall Markus Perabo, der Urban ursprünglich hatte nachfolgen wollen. Perabo legte daraufhin auch seine Aufgabe als Zugmarschall nieder. Als Sprecher für die Zugleitung und damit auch für die Organisation der Straßenfastnacht wurde am Donnerstag Hans-Jörg Langenbach vorgestellt. Einen klassischen Zugmarschall werde es künftig wahrscheinlich nicht mehr geben.

Die Wiederwahl habe auch ihn überrascht, sagte der Präsident des größten Mainzer Fastnachtsvereins. Für den Start in die Straßenfastnacht am kommenden Montag, den 11.11., habe er noch keine Rede vorbereitet - „aber das werde ich noch hinkriegen“.