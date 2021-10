Mainzer Gutenberg-Museum verliert Direktorin an Weimar

Mainz Die Stadt hat es Annette Ludwig nicht immer leicht gemacht. Die Kunsthistorikerin will dem Weltmuseum der Druckkunst aber weiter verbunden bleiben. Ihr Wechsel nach Weimar soll die Neubau-Pläne für das Gutenberg-Museum nicht beeinflussen.

Ludwig hat in den vergangenen Jahren immer wieder Maßnahmen vorangetrieben, um das Weltmuseum der Druckkunst zu modernisieren. Ein Neubau scheiterte im April 2018 an einem Bürgerentscheid - Gegner dieses Bibelturm-Projekts führten neben Argumenten zur Stadtentwicklung unter anderem das öffentliche Wein-Trinken beim „Marktfrühstück“ auf dem dafür vorgesehenen Platz an. Jetzt soll es einen Neubau am bisherigen Standort mit der Einbeziehung historischer Gebäude geben, der 2026 oder 2027 eröffnet werden könnte. Das nach Johannes Gutenberg (um 1400-1468), dem Erfinder der Druckkunst in Europa, benannte Museum widmet sich allen Aspekten des Buchdrucks.