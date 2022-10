Wahlen : Mainzer Grüne schicken Christian Viering in den OB-Wahlkampf

Mainzer Grüne schicken Christian Viering in den OB-Wahlkampf

Kandidat für die OB-Wahl in Mainz Christian Viering steht vor den Fotografen. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Nach CDU und SPD haben auch die Grünen ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz benannt. Gewählt wird im Februar.

Christian Viering (38) ist der Kandidat der Mainzer Grünen für die Oberbürgermeisterwahl. Die „soziale Frage und die Bekämpfung des Klimawandels“ nannte der gelernte Chemikant und freigestellte Betriebsrat beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim als seine wichtigsten Themen. „Das sind zwei Seiten derselben Medaille“, betonte er am Samstag in Mainz. Die Landeshauptstadt müsse zudem familienfreundlicher werden. Seine Kandidatur sei auch eine Kampfansage „an alle, die die Axt an die Demokratie anlegen wollen“, betonte der Gewerkschafter.