Mainzer Grüne empfehlen Ebling für OB-Stichwahl

Mainz Vor der Stichwahl um das Amt des Mainzer Oberbürgermeisters hat sich der Kreisverband der Grünen für Amtsinhaber Michael Ebling ausgesprochen. Mehr als 50 Mitglieder stimmten am Montagabend mehrheitlich für eine Empfehlung zugunsten des Sozialdemokraten, wie die Partei am Dienstag mitteilte.

„Trotz einiger inhaltlicher Unterschiede konnte Michael Ebling viele Schnittmengen aufzeigen, die letztlich zum positiven Votum der Mitglieder geführt haben“, erklärten die Kreisvorstandssprecher Katharina Binz und Christian Viering. „Nicht zuletzt hat uns aber auch die Erfahrung in der Zusammenarbeit der letzten Jahre mit Michael Ebling überzeugt.“ Die Grünen sind seit der Kommunalwahl am 26. Mai größte Fraktion im Mainzer Stadtrat und führen zurzeit Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP über die Weiterführung der Zusammenarbeit.

Die grüne Kandidatin Tabea Rößner kam in der ersten Runde der OB-Wahl am 27. Oktober mit 22,5 Prozent der Stimmen nur auf Platz drei. Ebling erhielt 41,0 Prozent der Stimmen und tritt in der Stichwahl am kommenden Sonntag gegen den parteilosen Kandidaten Nino Haase an, der 32,4 Prozent der Wähler für sich überzeugen konnte. Haase wird von CDU, der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) und den Freien Wählern unterstützt.