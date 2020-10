Mainzer gegen Leverkusen gefordert: Szalai-Rückkehr offen

Mainz In der Liga noch ohne Punkt, gegen Bayer fast ohne Fans: Für den FSV Mainz 05 läuft die bisherige Spielzeit durchwachsen. Am Samstag könnte nun der Mann zurückkehren, dessen Suspendierung für massive Kontroversen gesorgt hat.

Erst ein Spielerstreik beim Training, dazu keine Punkte, dann ein Trainerwechsel und nun auch noch kaum Fans im Stadion: Für den FSV Mainz 05 läuft es in der bisherigen Spielzeit der Fußball-Bundesliga durchwachsen. Nach einem schwachen Start mit drei Niederlagen am Stück wollen die Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen erstmals in dieser Saison punkten. „Jeder möchte sich einfach mal belohnen. Da lechzt jeder danach, mal mit einem guten Gefühl durchzuschnaufen“, kündigte Sport-Vorstand Rouven Schröder am Donnerstag an.