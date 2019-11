Mainzer Fastnacht stellt das neue Programm vor

Mainz Wo kann während der tollen Tage in Mainz getanzt werden? Wie schaut das Gardelager aus und was ist sonst noch los? Heute wird die Genossenschaft „Mainzer Fastnacht eG“ ihre Projekte für das kommende Jahr vorstellen - um 11.11 Uhr, wie sich das für echte Fastnachter gehört.

Über die Bühne geht die Vorausschau auf die Höhepunkte im kommenden Februar in der Geschäftsstelle des Mainzer Carneval Clubs (MCC).

In der Mainzer Fastnacht eG sind zwölf Vereine zusammengeschlossen, vom MCC über den Mainzer Carneval-Verein (MCV) bis hin zum Gonsenheimer Carneval-Verein „Schnorreswackler“ oder dem „SchwellkoppTräscher-Club“. Bei dem dreht sich alles um die in Mainz traditionsreichen Schwellköpp', also überdimensionierte Pappmaché-Köpfe, die etwa beim Rosenmontagszug stets mit dabei sind.