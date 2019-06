Mainzer Fastnacht paart 2020 Humor, Herz und Toleranz

Mainz Die Mainzer Narren haben die lange Zeit bis zur nächsten Fastnacht mit der Wahl eines Mottos für die Kampagne 2020 überbrückt. Aus mehr als 500 Einsendungen entschied sich eine vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) gebildete Jury für den Spruch: „Humor ist Meenzer Lebensart mit Herz und Toleranz gepaart“.

In diesem Jahr gingen die Mainzer unter dem Motto „Der Gardisten bunte Pracht erfreut ganz Meenz an Fassenacht“ ihrem fröhlichen Treiben nach. Das neue Motto wird die Fassenachter vom offiziellen Start der Kampagne am 1. Januar bis zum bitteren Aschermittwoch am 26. Februar begleiten. Damit ist die nächste Kampagne etwas kürzer als in diesem Jahr.