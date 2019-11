Mainzer Charakter gegen Union gefragt: Vertrauen ist da

Mainz Die Bilanz der Mainzer gegen Union Berlin aus Zweitliga-Zeiten ist positiv. Von sechs Partien gewannen die 05er vier. 2002 gab es jedoch eine schmerzliche Niederlage, die den sicher geglaubten Aufstieg kostete. Mit dabei war Sandro Schwarz.

Das historische 0:8-Debakel bei RB Leipzig wirkt beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 immer noch nach. Und so ist die Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger Union Berlin gefordert, Charakter zu zeigen und sich mit einer starken Leistung für den schlimmen Auftritt in der Vorwoche zu rehabilitieren. „Das Verhalten ist bald wichtiger als das Ergebnis. Alle sollen uns ansehen, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, sagte FSV-Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. „So können wir das nicht stehen lassen.“