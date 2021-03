Mainzer Bundesligastadion: Zur nächsten Saison neuen Namen

Mainz Die Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erhält zur kommenden Spielzeit einen neuen Namen. Der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem bisherigen Namensgeber (Opel) wird nicht verlängert, teilten die Rheinhessen am Freitag mit.

Wie die Arena künftig heißt, stehe zwar schon fest, werde aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. „Wir sind Opel sehr dankbar, dass Mainz 05 bereits frühzeitig eine Entscheidung in Bezug auf die Namensrechte am Stadion treffen konnte“, sagte Jan Lehmann, Kaufmännischer Vorstand der 05er. Der Verein sei dadurch in der Lage, „einen wirtschaftlich attraktiven Weg zu beschreiten, der uns unabhängig von der Ligazugehörigkeit Planungssicherheit gibt.“