Mainzer Bischof würdigt Schäfers verantwortungsvolles Wirken

Mainz Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat sich bestürzt über den plötzlichen Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU) geäußert und dessen verantwortungsvolles politisches Wirken hervorgehoben.

„Sein tragischer Tod macht mich und viele Menschen im Bistum Mainz traurig und fassungslos“, schrieb Kohlgraf am Montag in einem Kondolenzbrief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). „Er war ein hochkompetenter Politiker, der mit großer Innovationskraft und außerordentlichem Engagement Finanzpolitik gestaltet hat“, heißt es in dem vom Bistum veröffentlichten Schreiben. Schäfer habe den Kontakt zu Vertretern der hessischen Bistümer intensiv gepflegt und stets auch persönliches Interesse an kirchlichen Themen gezeigt.