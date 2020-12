Mainzer Aarón Martín wechselt auf Leihbasis zu Celta Vigo

Aarón Martín (r) in Aktion. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Mainz Der FSV Mainz 05 verleiht Aarón Martín bis zum Saisonende an den spanischen Erstligisten Celta Vigo. Das teilte der Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mit. Der Außenverteidiger absolvierte in dieser Saison nur fünf Spiele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa