Bundesliga : Mainz will mit Sieg im Derby gegen Frankfurt in die WM-Pause

Der Mainzer Trainer Bo Svensson. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will seine Niederlagenserie stoppen und mit einem guten Gefühl sowie möglichst Punkten in die WM-Pause gehen. „Wir wollen mit allem, was wir haben, spielen. Wir haben etwas zu beweisen.

Es ist das letzte Spiel vor der Pause und das wollen wir nutzen“, sagte Mainz-Coach Bo Svensson vor dem Derby gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen. Wie der Kader aber letztlich aussehen wird, ließ Svensson offen. „Wir werden sehen, wer am besten passt und wer sich anbietet“, sagte der Däne.

Die große Enttäuschung aus dem Schalke-Spiel wurde laut Svensson aufgearbeitet, obwohl es eine Weile gedauert hat, bis die Niederlage verdaut war. In Gelsenkirchen ließen die Rheinhessen fast alles vermissen, gaben das Spiel, ohne ihre Tugenden einzubringen, leichtfertig aus der Hand. Das soll sich gegen Frankfurt ändern.

Doch der Gegner hat es in sich. „Da kommt eine Menge auf uns zu. Sie sind sehr überzeugend, sehr offensivstark und haben Qualität in allen Mannschaftsteilen“, sagte Svensson. Vor allem die unterschiedlichen Spielertypen, die alle Räume und gefährliche Zonen bespielen könnten, seien schwer zu kontrollieren. „Es ist diese Vielfalt im Frankfurter Spiel, die so schwer zu verteidigen ist.“

(dpa)