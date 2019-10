Mainz will Krisengerede ersticken: „Wir müssen liefern“

Mainz Ob 05-Held Jürgen Klopp, Langzeit-Manager Christian Heidel oder der am Montag zum Ehrenpräsidenten ernannte Harald Strutz: Sie alle drücken dem sportlich kriselnden FSV Mainz 05 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga die Daumen.

Die desolate Vorstellung der Mainzer am vergangenen Spieltag beim 0:1 in Düsseldorf wirkt nach. „Es gibt bei uns keine Alltagsstimmung, wir sind nicht zur Tagesordnung übergegangen“, berichtete Schwarz am Mittwoch. „Was wir gezeigt haben, hatte nichts damit zu tun, was wir täglich trainieren.“ Wie immer zeigten sich die FSV-Kicker nach schlechten Spielen einsichtig und arbeiteten eifrig im Training. „Die Leistung von Düsseldorf hat uns alle angekotzt“, polterte der 05-Coach.