Fußball Mainz will in Augsburg ersten Sieg - Lautern empfängt HSV

Der FSV Mainz 05 strebt in der Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg an. Die Rheinhessen sind zum Auftakt des vierten Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg zu Gast. Nach zwei Remis zum Auftakt musste der FSV zuletzt beim 1:2 gegen Werder Bremen seine erste Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen.