Bundesliga : Mainz will Heimsieg gegen Köln - Burgzorg nicht im Kader

Mainz Der FSV Mainz 05 will im Freitag-Abendspiel (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln den ersten Heimsieg schaffen. „Mit der Punkteausbeute sind wir zufrieden, auch wenn wir gerne zu Hause gewonnen hätten.

Personell hat der dänische Coach keine Sorgen, zumal Stefan Bell und Silvan Widmer wieder fit und einsatzbereit sind. Stammtorwart Robin Zentner wird zudem wieder zurückkehren, nachdem Finn Dahmen beim Pokalspiel in Lübeck zum Einsatz gekommen war. Delano Burgzorg ist hingegen erneut nicht im Kader. „Dela war wieder aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader und wird auch am Freitag nicht im Kader stehen“, erklärte Svensson. Der 23 Jahre alte Stürmer fehlte bereits am Dienstag in Lübeck.