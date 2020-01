Mainz will Heimserie gegen Freiburg ausbauen

Mainz Auf einen perfekten Start in die Bundesliga-Rückrunde setzt Mainz 05. Der Gegner ist eigentlich ideal. Denn gegen den SC Freiburg verloren die 05er in der Liga noch kein Heimspiel.

Statistiken können Mut machen. Nicht anders ist es beim FSV Mainz 05. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt mit dem SC Freiburg einer der Lieblingsgegner zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga in die heimische Arena. In den letzten zehn gemeinsamen Jahren in der Liga gelang den Breisgauern kein Sieg in Mainz. Achim Beierlorzer überschätzt die Wirkung der Statistik auch angesichts der sehr starken Freiburger Hinrunde nicht, hat aber nichts gegen eine Fortsetzung der Serie. „Sicher können beide das Spiel gewinnen. Aber wir wollen die drei Punkte unbedingt. Es kommt auf Kleinigkeiten an“, sagte der 05-Trainer am Donnerstag.