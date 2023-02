Bundesliga : Mainz will gegen Gladbach Serie ausbauen: Torwartfrage offen

Torwart Finn Dahmen von Mainz 05 wehrt einen Ball ab. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Mainz Der FSV Mainz 05 will Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach düpieren. Wer am Freitag im Tor stehen wird, ist noch offen. Trainer Svensson will sich erst kurzfristig festlegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der FSV Mainz 05 will nach den letzten Erfolgen in der Fußball-Bundesliga und einem fröhlichen Rosenmontagsumzug weiter in Feierlaune bleiben. „Die Stimmungslage ist natürlich gut. Wir waren konstanter und stabiler und diese Richtung wollen wir beibehalten. Ich glaube, es wird ein ausgeglichenes Spiel und ein Highlight unter Flutlicht“, sagte 05-Coach Bo Svensson vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

Wer gegen den Bayern-Bezwinger im Mainzer Tor stehen wird, ließ Svensson erneut offen. Erst wolle er mit beiden Torhütern sprechen. „Sie werden es als Erste erfahren. Wir werden sehen, wer spielt. Aber es ist eng. Beide sind auf einem guten Niveau“, sagte der 43-Jährige.

Aktuell spricht allerdings nichts dagegen, dass Finn Dahmen wie zuletzt in der Startelf steht. Die eigentliche Nummer zwei hatte in den zurückliegenden Spielen öfters überzeugt und den am Rücken verletzten Stammtorwart Robin Zentner, der nun wieder fit ist, gut vertreten. Beim jüngsten 3:2-Sieg in Leverkusen hatte Dahmen mit starken Paraden noch einmal zusätzlich Pluspunkte gesammelt.

Für Svensson sind dies Luxusprobleme. Bis auf Jonathan Burkhardt stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. Zuletzt hatte der Däne aber zweimal nacheinander nicht rotiert. Zu konstant und stabil war die Mannschaft. Einen Grund für Änderungen gibt es daher eigentlich nicht. Svensson will sich aber erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. „Es ist bekannt, dass wir mehr als elf gute Spieler haben. Die machen Dampf dahinten“, sagte er am Donnerstag.

Gegen die Borussia muss Mainz vor allem defensiv gut arbeiten. „Die Offensive auszuschalten, gelingt nicht immer. Wenn man sie spielen lässt, wird es schwer. Es ist eine komplizierte Aufgabe“, sagte Svensson. Zudem habe der Gegner eine individuell hohe Qualität. „Da gibt es Spieler, die im Regal über Mainz 05 stehen und auch hier nicht spielen würden“, betonte der Coach.

© dpa-infocom, dpa:230223-99-710498/2

(dpa)