Mainz will gegen Gladbach endlich punkten

Ein Fußball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Der Tabellenletzte FSV Mainz 05 will am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) endlich die ersten Punkte holen. „Wir haben im Training daran gearbeitet, die Situationen, aus denen 100-prozentige Chancen entstehen können, noch besser auszuspielen“, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Donnerstag.

Dies sei die Lehre aus der vergangenen Partie gegen Bayer Leverkusen (0:1), in der die Rheinhessen in der Defensive gut standen, aber in der Offensive ohne Chancen geblieben sind.