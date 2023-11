Öffentlicher Straßenraum Mainz will das Abstellen von E-Scootern begrenzen

Nach zahlreichen Beschwerden will die Stadt Mainz das Geschäft mit der Vermietung von E-Scootern strenger regulieren. Unter anderem sollen die Zweiräder künftig nur noch an 25 festen Abstellflächen in der Mainzer Alt- und Neustadt geparkt werden können, sagte Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) am Montag. Anbieter sollen von Frühjahr nächsten Jahres an eine Sondernutzungserlaubnis bei der Stadt beantragen, wie sie erklärte. „Ohne eine Erlaubnis soll der Betrieb von E-Rollern nicht mehr möglich sein.“