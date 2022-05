Forschung : Mainz will Campus für Biotechnologie anschaulich machen

Mainz will Campus für Biotechnologie anschaulich machen

Mainz Die Stadt Mainz plant ein visuelles Modell für den geplanten Campus zur Biotechnologie. „Wir spüren, dass diese Pläne für viele Bürgerinnen und Bürger nicht richtig greifbar sind“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Grundlage dafür soll die kurz vor der Fertigstellung stehende Bedarfsanalyse eines Beratungsunternehmens sein, das die benötigten Flächen in der Stadt ebenso untersucht hat wie Anforderungen an Vernetzung und Marketing. „Damit entwickeln wir unsere Roadmap zur Umsetzung der Campus-Idee“, sagte Ebling. Die Kernzonen umfassen die Forschung an der Johannes-Gutenberg-Universität, etwa mit dem Institut TRON (Translationale Onkologie) der Universitätsmedizin zur Erforschung neuer Mittel gegen Krebs, ebenso wie die Standorte von Unternehmen wie Biontech.