Mainz will bei Hertha wieder punkten

Trainer Jan-Moritz Lichte. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Mainz Der FSV Mainz 05 will nach zwei Niederlagen im Fußball-Bundesligaspiel am heutigen Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC wieder Punkte gegen den Abstieg sammeln. Der Tabellenvorletzte aus Rheinhessen hat an den ersten elf Spieltagen erst fünf Punkte geholt und nur zwölf Tore erzielt.

